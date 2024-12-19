إثر وساطة الملك المغربي.. إطلاق 4 فرنسيين محتجزين في بوركينا فاسو

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أُطلق أربعة مسؤولين فرنسيين متّهمين بالتجسس، كانوا معتقلين منذ عام في بوركينا فاسو، على ما أفادت المديرية العامة للاستخبارات الفرنسية وكالة "فرانس برس"، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها الصحافة المغربية.وأوضح قصر الإليزيه أنّ "الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث أمس هاتفيا مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، ليشكره على نجاح الوساطة التي مكّنت من إطلاق سراح مواطنينا الأربعة المحتجزين منذ عام في بوركينا فاسو".