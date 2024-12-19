بعد 3 أيام من نشره.. حذف بيان بشار الاسد عن الحسابات السورية

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حذفت حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة السورية بيانا منسوبا لرئيس النظام السابق بشار الأسد، بشأن هروبه من سوريا، ما يعزز الشكوك حول مسؤولية إصدار البيان، وما إذا كان الأسد يقف وراءه فعلا.وكانت حسابات الرئاسة على فيسبوك وتويتر وتيلغرام قد نشرت الاثنين بيانا على لسان الأسد، يشرح فيه "ظروف خروجه من سوريا" في 8 كانون الأول الجاري. ولم يشر البيان إلى تنحيه عن السلطة، أو ما إذا كان ما يزال يعتبر نفسه رئيسا.لكن البيان الذي انتشر على نطاق واسع، وتناقلته وسائل الإعلام حول العالم، باعتباره أول تصريح يصدر عن الأسد منذ هروبه، اختفى مساء الثلاثاء عن صفحة فيسبوك، ثم احتفى لاحقا بحلول الأربعاء من حسابي تويتر وتيلغرام، في حين بقيت المنشورات السابقة على هذه الحسابات كما هي. (عربي21)