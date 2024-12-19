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عربي-دولي
البرلمان الروسي يشدد المسؤولية على بيع السجائر للقاصرين
Lebanon 24
19-12-2024
|
04:38
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تبنى مجلس الدوما الروسي في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون ينص على تحمل المسؤولية الجنائية للبيع المتكرر للتبغ والمنتجات التي تحتوي على النيكوتين للأطفال.
وقد تم تقديم مشروع القانون من قبل مجموعة من النواب بقيادة رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين.
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ويقضي مشروع القانون بإدخال تعديلات على المادة 151.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. ويؤكد مشروع القانون أن بيع المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والمنتجات المحتوية على النيكوتين أو المواد الخام لإنتاجها والنرجيلة للقاصرين يعاقب عليها في حال تكرار ارتكاب هذه الجنحة بغرامة تتراوح بين 50 إلى 80 ألف روبل أو بمبلغ أجر الشخص المدان لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، أو بالعمل الإصلاحي لمدة تصل إلى سنة واحدة مع أو بدون الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة أو المشاركة في أنشطة معينة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وكان فولودين قد أشار في وقت سابق إلى أن تلك التعديلات تهدف إلى حماية القاصرين من استهلاك التبغ والمنتجات التي تحتوي على النيكوتين.
وقال إن الحديث يدور حول السجائر الإلكترونية، والتبغ، والنرجيلة، والمواد التي يمكن أن يؤدي تعاطيها إلى الإصابة بأمراض خطيرة. وأشار إلى أن نتائج عمليات الفحص والتفتيش التي أجرتها أجهزة الأمن الروسية أظهرت أن بائعي هذه المنتجات يرتكبون جرائم سعيا لتحقيق الربح، مما يشكل تهديدا لحياة وصحة الأطفال. ووفقا لمعلومات متوفرة لديه تم العام الماضي رفع 6496 قضية إدارية لانتهاك قواعد بيع المنتجات المحتوية على النيكوتين والتبغ، وهو ما يزيد بنسبة 53.7% عما هو عليه عام 2022. (روسيا اليوم)
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