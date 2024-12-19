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عربي-دولي

وزير الخارجية التركي يرفض تصريحات ترامب حول "سيطرة غير ودية" لأنقرة على سوريا

Lebanon 24
19-12-2024 | 04:48
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رفض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حول "سيطرة غير ودية لأنقرة على سوريا".


وقال فيدان في مقابلة مع قناة "الجزيرة" بثت أمس الأربعاء إنه سيكون "خطأ فادحا" وصف الأحداث الحالية في سوريا بأنها استيلاء من قبل تركيا.
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وقال فيدان: "بالنسبة للشعب السوري، إنها ليست استيلاء. أعتقد أنه إذا كان هناك أي استيلاء، فإن إرادة الشعب السوري هي التي تتولى الأمر الآن".

وشدد على أن "آخر شيء" تريده تركيا هو أن يُنظر إليها باعتبارها القوة الإقليمية التي تمتلك السيطرة النهائية على سوريا، مشيرا إلى ثقافة الهيمنة التي جلبت الدمار إلى المنطقة.

وأضاف: "ليس الهيمنة التركية، وليس الهيمنة الإيرانية، وليس الهيمنة العربية، بل التعاون يجب أن يكون ضروريا.. لا ينبغي وصف أو تعريف تضامننا مع الشعب السوري اليوم وكأننا.. نحكم سوريا بالفعل. أعتقد أن هذا سيكون خطأ".

وكان ترامب قد صرح خلال مؤتمر صحفي في منتجعه "مارالاغو" بمدينة بالم بيتش في فلوريدا، يوم الاثنين الماضي  بأن "تركيا قامت بعملية استيلاء غير ودية (في سوريا) ، من دون خسارة الكثير من الأرواح".

وردا على سؤال حول التقارير الإعلامية الأمريكية حول مخاوف من استعداد الجيش التركي لشن هجوم عسكري كبير في سوريا ضد القوات الكردية "قسد"، أشار وزير الخارجية إلى أن وحدات حماية الشعب تعد "تهديدا أساسيا" لبلاده وأنها "امتداد" لحزب العمال الكردستاني في سوريا.

وتابع قائلا: "وحدات حماية الشعب حافظت على سيطرتها على الأراضي في سوريا من خلال تقديم نفسها على أنها تساعد الغرب في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).. أعتقد أن هذا تحريف لهويتهم الحقيقية. إنهم موجودون هناك كمنظمة إرهابية".

ولفت إلى أن أنقرة كانت تدعو واشنطن إلى وقف دعمها العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب المكون القتالي الرئيسي فيها.

كما أكد فيدن على أن الحكومة السورية الجديدة يجب أن تعالج قضية القوات الكردية في أراضيها، الأمر الذي من شأنه أن يجنب أنقرة الحاجة إلى اتخاذ إجراء.

وقال "هناك إدارة جديدة في دمشق الآن. أعتقد أن هذا هو اهتمامهم الأساسي الآن. لذا، أعتقد أنه إذا كانوا سيفعلون ذلك، وإذا تعاملوا مع هذه القضية بشكل صحيح، فلن يكون هناك سبب لنا للتدخل". (روسيا اليوم)
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