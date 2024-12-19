بوتين: الاقتصاد الروسي مستقرّ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد الروسي "مستقر" رغم "التهديدات الخارجية".



وقال بوتين إن "وضع الاقتصاد ككل في روسيا مستقر، على الرغم من التهديدات الخارجية ومحاولات التأثير علينا".



وأضاف بوتين أن الاقتصاد قد ينمو 4 في المئة هذا العام إلا أن التضخم يبعث بإشارة مثيرة للقلق. (سكاي نيوز)

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