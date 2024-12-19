أردوغان يصل إلى مصر للمرة الثانية خلال عام

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة للمشاركة في قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8).





ووفقا لوكالة الأنباء التركية، كان في استقباله بمطار القاهرة الدولي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والسفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن، وعدد من المسؤولين المصريين.

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ويرافق أردوغان في الزيارة، وزير التجارة عمر بولاط، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس للأمن والسياسات الخارجية عاكف تشاغطاي قيليج.



وتأتي زيارة أردوغان في ظل تحسن العلاقات بين تركيا ومصر ، بعد خلاف استمر عقداً من الزمان. كما تأتي بعد التطورات في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.



وتعتبر هذه هي الزيارة الثانية للرئيس أردوغان إلى مصر هذا العام، حيث زار القاهرة منتصف شباط الماضي.



وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة هي الأولى من نوعها لمصر منذ نحو 11 عاما.



وتستضيف القاهرة، الخميس، القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تأسست في عام 1997 وتعقد كل عامين، بمشاركة قادة إيران وتركيا ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا، فضلا عن حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.



ومنذ أيار الماضي تتولى القاهرة رئاسة المجموعة وستستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل. فيما من المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش قمة القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة فى الاجتماع. (روسيا اليوم)