حريق ضخم أتى على أجزاء منه.. هذا ما حصل في استاد حلب الدولي (صور)

اندلع حريق ضخم في "استاد حلب الدولي"، أكبر ملاعب كرة القدم في سوريا، مساء أمس الأربعاء.
وقد أدّى الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد، إلى تضرر أجزاء كبيرة من الملعب جراء الحريق، وسط تصاعد أعمدة الدخان، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، قال الدفاع المدني السوري، في بيان له خلال وقت متأخر من مساء أمس: "أخمدت فرقنا حريقًا ضخمًا اندلع في استاد حلب الدولي بحي الحمدانية في مدينة حلب، مساء الأربعاء 18 كانون الأول، وتعمل على تبريد المكان بالكامل".
وفي بيان آخر، أشار الدفاع المدني إلى أن "حريقًا ضخمًا مجهول السبب اندلع في قاعة استقبال استاد مدينة حلب الرياضي الدولي بحي الحمدانية".
وأضاف: "فرقنا تمكّنت من إخماد الحريق وتبريد المكان بعد ساعتين من العمل المتواصل بمشاركة 15 متطوع من الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".
وأوضح الدفاع المدني في بيانه، أن رجال الإطفاء زُوّدوا بـ5 سيارات نجدة إطفاء وملاحق للتزويد بالمياه، وسيارتي إسعاف وسيارتي خدمة لإخماد النيران، كما تأكدت الفرق من عدم وقوع إصابات بين المدنيين في المكان".
يُذكر أن "ستاد حلب الدولي" افتتح في نيسان 2007 بمباراة ودّية جمعت بين ناديي فنربختشه التركي والاتحاد السوري. (العربي)