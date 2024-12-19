حريق ضخم أتى على أجزاء منه.. هذا ما حصل في استاد حلب الدولي (صور)

اندلع حريق ضخم في "استاد حلب الدولي"، أكبر ملاعب كرة القدم في سوريا، مساء أمس الأربعاء.

وقد أدّى الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد، إلى تضرر أجزاء كبيرة من الملعب جراء الحريق، وسط تصاعد أعمدة الدخان، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال الدفاع المدني السوري، في بيان له خلال وقت متأخر من مساء أمس: "أخمدت فرقنا حريقًا ضخمًا اندلع في استاد حلب الدولي بحي الحمدانية في مدينة حلب، مساء الأربعاء 18 كانون الأول، وتعمل على تبريد المكان بالكامل".