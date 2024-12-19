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العراق يحدد موعد عودة الجنود السوريين إلى بلادهم

Lebanon 24
19-12-2024 | 06:50
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أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن الجهات المختصة ستباشر اليوم الخميس، بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم.

وقال الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري في بيان إن "الجهات المختصة العراقية ستباشر الخميس، بإعادة الجنود السوريين الى بلادهم، وقد تمت العملية بعد التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال".
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وتظاهر العشرات من الجنود السوريين الذين فروا إلى داخل الحدود العراقية خلال سقوط نظام بشار الأسد، مطالبين بالعودة إلى بلادهم.

ولم تعلق السلطات العراقية على الأسباب التي تمنع هؤلاء الجنود من العودة إلى بلادهم.

ومع انهيار الجيش السوري في الساعات التي سبقت سقوط الأسد، سمحت السلطات العراقية بدخول مئات الجنود السوريين الفارّين من الجبهة إلى العراق عن طريق منفذ القائم الحدودي.

وقال مسؤول عراقي أمني إن "عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق بلغ ألفين من عناصر بين ضابط وجندي"، لافتا إلى أن "دخولهم جاء بالاتفاق مع قوات سوريا الديموقراطية قسد وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني". (سكاي نيوز)
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