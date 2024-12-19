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عربي-دولي

أردوغان: نسعى إلى تحقيق الاستقرار في سوريا

Lebanon 24
19-12-2024 | 07:25
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، السعي إلى تحقيق الاستقرار في سوريا ومساعدة الشعب السوري.

وقال أردوغان، في كلمته أمام القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي انطلقت أعمالها  في القاهرة، الخميس، إن العالم يشهد العديد من النزاعات خاصة منطقة الشرق الأوسط.
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وأضاف: "نتابع التطورات في فلسطين ولبنان وسوريا، ونسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا ومساعدة الشعب السوري".

وأوضح أن دعم الشباب والمشاريع الصغيرة ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي، مشددا على ضرورة "دعم الشباب الذين يمثلون الأغلبية العظمى في مجتمعاتنا".

ودعا أردوغان إلى التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.

وتعقد القمة، التي تستضيفها مصر، تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية. (روسيا اليوم)
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