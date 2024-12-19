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عربي-دولي

بعد حماس وحزب الله والأسد.. نتنياهو يكشف من التالي

Lebanon 24
19-12-2024 | 08:12
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "بعد حماس وحزب الله ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، فإن الحوثيين تقريبا هم الذراع الأخيرة الباقية لمحور الشر الإيراني".
 
وأضاف: "الحوثيون يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً".
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