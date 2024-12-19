بعد حماس وحزب الله والأسد.. نتنياهو يكشف من التالي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "بعد حماس وحزب الله ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، فإن الحوثيين تقريبا هم الذراع الأخيرة الباقية لمحور الشر الإيراني".

وأضاف: "الحوثيون يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً".