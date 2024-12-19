قرض من "أوبك" بقيمة 52 مليون دولار لهذه الدولة

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وقع صندوق أوبك للتنمية الدولية، اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو أيّ نحو 52 مليون دولار مع جمهورية الجبل الأسود، لتنمية وتعزيز المالية المرنة المستدامة والتوسع في إنشاء مصادر الطاقة المتجددة ودعم التحول الأخضر.وأفاد صندوق الأوبك في بيان، أن القرض يساعد برنامج الجبل الأسود للتنمية المالية المستدامة والمرنة.كما يساعد القرض في دعم العمل المناخي وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات والغابات والطاقة المتجددة.وأشار الصندوق إلى أن القرض المقدم يتوافق مع أهداف الجبل الأسود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتزاماتها المناخية بموجب اتفاق باريس. (سكاي نيوز)