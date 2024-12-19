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عربي-دولي

جريمة راح ضحيتها طفلٌ... وهذه هويّة القاتل

Lebanon 24
19-12-2024 | 09:12
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بعد أيام من العثور على جثة طفل في المرحلة الإعدادية مصاباً بطعنات على أطراف مركز سمالوط في محافظة المنيا، كشفت السلطات الأمنية لغز الجريمة.

فقد بينت التحريات أن ابن عم المجني عليه يقف وراء الجريمة، حيث قام بقتل الطفل بعد أن وجه له عدة طعنات بسبب خلافات لم تعرف تفاصيلها.
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وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم م.ي. البالغ 30 عاماً، وعثرت على السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق. (العربية)

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