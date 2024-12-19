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إقتصاد
أين يدخر بوتين أمواله؟
Lebanon 24
19-12-2024
|
09:30
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي مع المواطنين المنعقد اليوم عن المصرف الذي يحتفظ فيه بأمواله، ويتحول إليه راتبه الشهري.
وردا على سؤال بهذا الخصوص، قال الرئيس الروسي إنه حول أمواله من مصرف "سبيربنك" الروسي إلى "بنك روسيا" الذي خضع للعقوبات الغربية.
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وذكر أن "بنك روسيا" كان أول مؤسسة مالية روسية تفرض عليها العقوبات، لذلك قام بشكل علني بإيداع أمواله فيه، وأشار إلى أنه يتم تحويل راتبه أيضا إلى "بنك روسيا". (روسيا اليوم)
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