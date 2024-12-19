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إقتصاد

انخفاض طلبات إعانة البطالة في أميركا

Lebanon 24
19-12-2024 | 09:54
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انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع هدوء تدريجي في ظروف سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، إن طلبات إعانة البطالة الأولية انخفضت 22 ألفا إلى 220 ألفا بعد التعديل الموسمي.
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وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تسجيل 230 ألف طلب في الأسبوع المذكور.

ودخلت طلبات إعانة البطالة فترة من التقلب، مما قد يجعل من الصعب الحصول على رؤية واضحة لأداء سوق العمل.

وتشير مجموعة من المؤشرات منها طلبات إعانة البطالة وفرص العمل إلى أن الظروف أكثر مرونة مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، لكن سوق العمل تتباطأ بشكل منظم. (سكاي نيوز)

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