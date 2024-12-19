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عربي-دولي

غوتيرش: يجب أن يكون الانتقال شاملاً وسلمياً في سوريا

Lebanon 24
19-12-2024 | 10:42
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أكد الأمين العام للأمم المتحد أنطونيو غوتيرش أن الأمم المتحدة تركز على تسهيل الانتقال السياسي في سوريا، مشدداً على أنه يجب أن يكون الانتقال شاملا وموثوقا وسلميا.

وأضاف غوتيريش أنه عيّن محامية مكسيكية رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، لافتاً إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها ويجب أن تتوقف.
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كذلك قال إنه لا ينبغي وجود قوات عسكرية، بخلاف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في المنطقة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان. (العربية)
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