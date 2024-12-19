الحوثي: الوضع غير آمن لمطار "بن غوريون"

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وأكّد الحوثي أنّهم "في حالة حرب ومواجهة مفتوحة مع إسرائيل"، موكداً أن "الوضع غير آمن لشركات الطيران في مطار بن غوريون، وعليها ألا تعود للطيران".وأضاف: "تم إطلاق الصاروخ الفرط صوتي باتجاه وزارة الدفاع في تل أبيب تزامنا مع الغارات الإسرائيلية على اليمن".وتابع: "القصف الإسرائيلي لن يثنينا على مناصرة غزة". (سكاي نيوز)