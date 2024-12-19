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عربي-دولي

الحوثي: الوضع غير آمن لمطار "بن غوريون"

Lebanon 24
19-12-2024 | 12:51
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تحدث زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، حول آخر "مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة وآخر التطورات الإقليمية والدولية".

وأكّد الحوثي أنّهم "في حالة حرب ومواجهة مفتوحة مع إسرائيل"، موكداً أن "الوضع غير آمن لشركات الطيران في مطار بن غوريون، وعليها ألا تعود للطيران".
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وأضاف: "تم إطلاق الصاروخ الفرط صوتي باتجاه وزارة الدفاع في تل أبيب تزامنا مع الغارات الإسرائيلية على اليمن".

وتابع: "القصف الإسرائيلي لن يثنينا على مناصرة غزة". (سكاي نيوز) 
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