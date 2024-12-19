إيران تدين الهجوم الإسرائيلي على اليمن: انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي

دانت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، الهجوم الإسرائيلي الأخير على اليمن.

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وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنّ "الهجمات التي استهدفت البنية التحتية في اليمن، بما في ذلك محطة توليد الكهرباء في صنعاء، ومستودعات الوقود في رأس عيسى، وميناء الحديدة، تعد عملا عدوانيا وانتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".واعتبر أن "هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، تتم بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة"، مشددا على أن "واشنطن شريكة في هذه الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الكيان الإجرامي الحاكم في تل أبيب".ودعا بقائي المجتمع الدولي والعالم الإسلامي إلى "تحمل مسؤوليتهما القانونية والأخلاقية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ومحاكمة ومعاقبة هذا الكيان على جرائمه، لا سيما الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبخاصة جرائم العدوان وجرائم الحرب". (الوكالة الوطنية)