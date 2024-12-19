"النقد الدولي" مستعدّ لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار

أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، اليوم الخميس، أن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي.

وقالت في مؤتمر صحفي دوري إن "الصندوق لم يجر أي اتصال حقيقي مع السلطات في سوريا منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009"، مضيفة: "من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف".

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ولفتت كوزاك إلى أن السلطات السورية الجديدة تواجه صعوبات كثيرة بعد الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما.

وختمت: "عانى الشعب السوري لفترة طويلة جدا. نأمل أن تتمكن البلاد الآن من البدء في معالجة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الشديدة التي تواجهها، والبدء في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري".