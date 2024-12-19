الحوثيون يستهدفون هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في يافا

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أعلنت المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له، اليوم الخميس، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطارِ الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، استهدف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بطائرة مسيّرة هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله".وأضاف البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية وكما أكدت في بيانات سابقة، لتؤكد استعدادها لحرب طويلة مع هذا العدو جهادا في سبيل الله ونصرة وإسنادا للمجاهدين في غزة ودفاعا عن اليمن العزيز ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".