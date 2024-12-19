وفد أميركي يستعد للقاء الجولاني في سوريا

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ذكر موقع أكسيوس أن نائبة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف ستتوجه إلى دمشق خلال الأيام المقبلة.وستكون هذه أول زيارة لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إلى سوريا منذ سنوات عديدة.وتأتي الزيارة ضمن جهود استئناف المشاركة الدبلوماسية الأميركية مع الحكومة الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.وقالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن الوفد سيلتقي بزعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، وهو أول اتصال رسمي مباشر بين الولايات المتحدة وقادة سوريا الجدد.وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد قال يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستبقى منخرطة في العملية الانتقالية بسوريا.