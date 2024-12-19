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عربي-دولي
عودة جماعية للجنود السوريين من العراق
Lebanon 24
19-12-2024
|
23:14
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الخميس، عن تفاصيل استضافة وإعادة 1905 جندي من منتسبي الجيش السوري وضباطه وموظفي منفذ البوكمال، الذين لجأوا إلى بغداد على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا.
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وأوضحت القيادة في بيان لها عبر موقعها ، أنه بتاريخ 7 كانون الأول الجاري، طلب هؤلاء الدخول إلى الأراضي العراقية، حيث استجابت القوات العراقية المقابلة للمنفذ السوري لطلبهم بناءً على اعتبارات إنسانية، وبعد استحصال الموافقات الرسمية. وتم تشكيل لجان أمنية واستخبارية بالتعاون مع الجانب السوري لجرد أسماء وأسلحة أفراد التشكيل السوري.
وذكرت القيادة أنه تم تخصيص موقع لإيواء المنتسبين من قبل وزارة الدفاع العراقية، مع تأمين جميع احتياجاتهم والتحفظ على الأسلحة التي كانت بحوزتهم كأمانة لدى الوزارة.
وأضاف البيان أنه في 18 كانون الأول، أعيد 36 موظفًا سوريًا من العاملين في منفذ البوكمال إلى بلادهم بناءً على طلبهم. أما صباح يوم الخميس، 19 كانون الأول، فقد تم تنظيم إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين إلى سوريا عبر منفذ القائم، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية التي أصدرت عفوًا شاملاً عن جميع المنتسبين.
وأكد البيان أن عملية الإعادة تمت بشكل أصولي، حيث تم تسليم العائدين إلى قوة حماية سورية في منفذ القائم بعد أخذ تعهدات خطية منهم واحترام إرادتهم بالعودة إلى عائلاتهم.
وشددت القوات العراقية على أهمية التزام السلطات السورية بضمان سلامة المنتسبين العائدين، وشمولهم بالعفو الكامل بما يضمن عودتهم إلى أسرهم وفق معايير حقوق الإنسان.
كما أشار البيان إلى أن الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري لا تزال محفوظة لدى وزارة الدفاع العراقية، وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة فور تشكيلها. (ارم نيوز)
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