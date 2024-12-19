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عربي-دولي

أميركا.. تفاصيل إحباط هجوم إرهابي على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك

Lebanon 24
19-12-2024 | 23:39
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أحبطت أجهزة الأمن الأميركية محاولة هجوم على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، بحسب ما أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس.
وجاء في بيان القنصلية: "دولة إسرائيل تقدر بشدة التعامل الفوري والتعاون الذي قامت به أجهزة الأمن الأمريكية في شأن إحباط محاولة الهجوم على قنصليتنا اليوم".
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المشتبه به المحتجز كان من مؤيدي المنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشتبه به عاش في فيرجينيا وتم اعتقاله من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. (روسيا اليوم)
 
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