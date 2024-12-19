من هم المسؤولون الأميركيون الذين استقالوا رفضا لسياسة بايدن في غزة؟

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دفع دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل خلال حربها المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً في غزة أكثر من 10 مسؤولين في الإدارة الأميركية إلى الاستقالة، واتهمه بعضهم بغضّ الطرف عن الفظائع الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني.وفيما يلي المسؤولون الذين استقالوا...- في تموز، ترك مايك كيسي منصب نائب المستشار السياسي لوزارة الخارجية لشؤون غزة، وكشف عن أسباب ذلك في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» في كانون الأول الحالي. وقال للصحيفة: «سئمت جداً من الكتابة عن الأطفال القتلى... تعين عليّ أن أثبت لواشنطن باستمرار أن هؤلاء الأطفال ماتوا بالفعل ثم أرى أن لا شيء يحدث».- تركت مريم حسنين التي كانت تعمل مساعدة خاصة بوزارة الداخلية، المختصة بالموارد الطبيعية والإرث الثقافي، منصبها في يوليو.وانتقدت سياسة بايدن الخارجية ووصفتها بأنها «تسمح بالإبادة الجماعية» وتجرد العرب والمسلمين من إنسانيتهم. وتنفي إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية التي وجّهتها لها جنوب أفريقيا في قضية رفعتها أمام محكمة العدل الدولية والاتهامات المماثلة التي توجهها لها جماعات حقوق الإنسان، مثل «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية.- في منتصف عام 2024، أنهى محمد أبو هاشم، وهو أميركي من أصل فلسطيني، مسيرة مهنية استمرت 22 عاماً في سلاح الجو الأميركي. وقال إنه فقد أقارب له في غزة في الحرب، بما في ذلك عمته التي قُتلت في غارة جوية إسرائيلية في أكتوبر 2023.- قال رايلي ليفرمور، الذي كان مهندساً بسلاح الجو، في منتصف حزيران الماضي، إنه سيترك منصبه. وأضاف لموقع «إنترسبت» الإخباري: «لا أريد أن أعمل على شيء يمكن أن يتغير (الهدف منه) ويستخدم لقتل الأبرياء».- غادرت ستايسي جيلبرت، التي عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، منصبها في أواخر شهر أيار الماضي. وقالت إنها استقالت بسبب تقرير إلى الكونغرس، قالت فيه الإدارة كذباً إن إسرائيل لا تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة.- استقال ألكسندر سميث، وهو متعاقد مع الوكالة للتنمية الدولية، في أواخر مايو الماضي، بدعوى الرقابة، بعد أن ألغت الوكالة نشر عرض له عن وفيات الأمهات والأطفال بين الفلسطينيين. وقالت الوكالة إن العرض لم يخضع للمراجعة والموافقة المناسبة.- في مايو، أصبحت ليلى غرينبيرغ كول أول شخصية سياسية يهودية معينة تستقيل، بعد أن عملت مساعدة خاصة لكبير موظفي وزارة الداخلية. وكتبت في صحيفة «الغارديان»: «باعتباري يهودية، لا أستطيع أن أؤيد كارثة غزة».- تركت آنا ديل كاستيلو، نائبة مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، منصبها في نيسان وأصبحت أول مسؤولة معروفة في البيت الأبيض تترك الإدارة بسبب السياسة تجاه غزة.- غادرت هالة راريت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية باللغة العربية، منصبها في أبريل احتجاجاً على سياسة الولايات المتحدة في غزة، حسبما كتبت على صفحتها على موقع «لينكدإن».- استقالت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في أواخر مارس، وكتبت في مقال نشرته شبكة «سي إن إن» أنها لا تستطيع خدمة حكومة «تسمح بمثل هذه الفظائع».- استقال طارق حبش، وهو من أصل فلسطيني، من منصبه كمساعد خاص في مكتب التخطيط التابع لوزارة التعليم في كانون الثاني. وقال إن إدارة بايدن «تتعامى» عن الفظائع في غزة.- استقال هاريسون مان، الضابط برتبة ميجر في الجيش والمسؤول بوكالة مخابرات الدفاع، في تشرين الثاني بسبب السياسة في غزة، وأعلن أسباب استقالته في مايو.- غادر جوش بول، مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية، منصبه في أكتوبر في أول استقالة معلنة، مشيراً إلى ما وصفه «بالدعم الأعمى» من واشنطن لإسرائيل. (الشرق الأوسط)