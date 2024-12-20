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عربي-دولي

أحد أبرز القادة.. إليكم من استهدف الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية

Lebanon 24
20-12-2024 | 00:16
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل أحد أبرز قادة المقاومة في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه: "في عملية مشتركة للجيش والشاباك تم في وقت سابق اليوم استهداف في غارة جوية على طارق الدوش من أبرز قادة الشبكة الإرهابية في طولكرم".
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وأضاف: "كان المدعو الدوش يجند مجموعة من العناصر والذين تم تسليحهم بتمويل إيراني عبر عناصر في لبنان مرتبطة بعائلة مقدح بهدف تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية".

وأوضح المتحدث أن: "الشبكة في طولكرم مسؤولة عن سلسلة عمليات إطلاق نار نحو قوات الجيش وحواجز عسكرية إلى جانب بلدات محاذية للسياج الأمني في منطقة طولكرم. كما خططوا لتنفيذ اعتداءات داخل الأراضي الإسرائيلية".

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل "دوسم عوفي وهو ناشط عسكري بارز في حماس في طولكرم، في نفس الغارة، بالإضافة إلى مخربين أخرين". (روسيا اليوم)
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