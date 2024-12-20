أوروبا.. على خطّ دعم سوريا

كلّف قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية ومفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بإعداد تدابير لدعم سوريا.

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وجاء في الوثيقة الختامية لقمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يكلف المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية ومفوضة الاتحاد الأوروبي بتقديم خيارات دعم سوريا".كما دعت الوثيقة جميع القوى في سوريا إلى بناء حوار شامل واحترام حقوق جميع السوريين، بمن فيهم الأقليات.وأشار القادة الأوروبيون إلى ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها داخل حدودها احتراما كاملا وفقا للقانون الدولي. (روسيا اليوم)