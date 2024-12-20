Advertisement

عربي-دولي

أوروبا.. على خطّ دعم سوريا

Lebanon 24
20-12-2024 | 00:37
A-
A+
Doc-P-1295223-638702773252163557.jpg
Doc-P-1295223-638702773252163557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كلّف قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية ومفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بإعداد تدابير لدعم سوريا.
وجاء في الوثيقة الختامية لقمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يكلف المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية ومفوضة الاتحاد الأوروبي بتقديم خيارات دعم سوريا".
Advertisement

كما دعت الوثيقة جميع القوى في سوريا إلى بناء حوار شامل واحترام حقوق جميع السوريين، بمن فيهم الأقليات.

وأشار القادة الأوروبيون إلى ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها داخل حدودها احتراما كاملا وفقا للقانون الدولي. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-12-20
03:30 | 2024-12-20
03:17 | 2024-12-20
03:10 | 2024-12-20
02:57 | 2024-12-20
02:49 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24