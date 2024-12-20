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إقتصاد

أذربيجان تنضم لمجموعة الثماني للتعاون الاقتصادي.. والقمة المقبلة في إندونيسيا

Lebanon 24
20-12-2024 | 01:34
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أعلنت قمة مجموعة الثماني للتعاون الاقتصادي، الخميس، تأييد توسيع عضويتها، كاشفة عن استضافة إندونيسيا نسخة 2025 من القمة.

وجاء ذلك في إعلان ختامي عقب انتهاء أعمال القمة التي عقدت بالقاهرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
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وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

وأعرب زعماء ووفود الدول المشاركة في القمة ومن خلال "إعلان القاهرة"، عن دعمهم توسيع منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.
 
ورحب "إعلان القاهرة" بحصول أذربيجان على العضوية الكاملة في المنظمة.

وأكدوا "معارضتهم لأي عقوبات اقتصادية أحادية الجانب تفرض على الدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني من شأنها تقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي وانتهاك المبادئ القانونية الدولية"، وطالبوا برفع هذه العقوبات.

وشددوا على "التزامهم بتعزيز السلام والتنمية المستدامة والعمل المشترك لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية يرتكز على قيم التعاون والاحترام المتبادل والرفاهية".
 
وتعهد القادة في الإعلان ذاته، بالنهوض بأهدافهم الإنمائية المشتركة في إطار مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

كما أكدوا التزامهم بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار والنقل، لتعزيز التنمية الشاملة والمنصفة التي تعود بالنفع على دول المجموعة.

ورحبوا بجمهورية إندونيسيا بوصفها الرئيس المقبل للمنظمة، وأعربوا عن تقديرهم لعرضها استضافة مؤتمر القمة الثاني عشر الذي سيتم إعلان موعده ومكانه في الوقت المناسب. (سكاي نيوز عربية) 

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