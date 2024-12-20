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عربي-دولي

مستوطنون إسرائيليون يحرقون مسجدا شمال الضفة

Lebanon 24
20-12-2024 | 02:05
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أحرق مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، "مسجد بر الوالدين" في بلدة مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.
وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا الحي الشرقي من بلدة مردا شمال مدينة سلفيت، وأضرموا النار بمسجد "بر الوالدين".
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وأشار الشهود أن النيران أتت على أجزاء كبيرة من المسجد، قبل أن يتمكن السكان من السيطرة عليها وإخمادها.
وذكروا أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدار المسجد بينها "الموت للعرب" إضافة لرسم نجمة داود السداسية. (الاناضول)
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