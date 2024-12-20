روسيا تعلن إجلاء عدد من مواطنيها من سوريا

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أعلن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية عن إجلاء 22 مواطنا بيلاروسيا من سوريا.وجاء في بيان صدر عن المكتب اليوم الجمعة: "نتيجة لعمل السفارة البيلاروسية في سوريا والجهاز القنصلي لوزارة الخارجية، والقناصل الموجودين الآن في بيروت، تم إجلاء مجموعة أخرى من مواطنينا من دمشق".وأشار البيان إلى أن "22 شخصا كانوا في سوريا بموجب عقود تجارية لصيانة محطة تشرين الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية غادروا بأمان إلى وطنهم وأن وزارة الخارجية البيلاروسية ممتنة للجميع، والشركاء الأجانب والقنصل الفخري لبيلاروس في لبنان الذين ساعدوا في حل هذه المشكلة الصعبة".وأكدت الخارجية البيلاروسية أنها ستواصل تقديم المساعدة للمواطنين البيلاروس في سوريا. (روسيا اليوم)