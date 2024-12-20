19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا تعلن إجلاء عدد من مواطنيها من سوريا
Lebanon 24
20-12-2024
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية عن إجلاء 22 مواطنا بيلاروسيا من سوريا.
وجاء في بيان صدر عن المكتب اليوم الجمعة: "نتيجة لعمل السفارة البيلاروسية في سوريا والجهاز القنصلي لوزارة الخارجية، والقناصل الموجودين الآن في بيروت، تم إجلاء مجموعة أخرى من مواطنينا من دمشق".
Advertisement
وأشار البيان إلى أن "22 شخصا كانوا في سوريا بموجب عقود تجارية لصيانة محطة تشرين الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية غادروا بأمان إلى وطنهم وأن وزارة الخارجية البيلاروسية ممتنة للجميع، والشركاء الأجانب والقنصل الفخري لبيلاروس في لبنان الذين ساعدوا في حل هذه المشكلة الصعبة".
وأكدت الخارجية البيلاروسية أنها ستواصل تقديم المساعدة للمواطنين البيلاروس في سوريا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تدهورت حالته... إبنة فنان كبير تُفجّر مفاجأة: لا يهتمون بالمرضى في المستشفى
Lebanon 24
تدهورت حالته... إبنة فنان كبير تُفجّر مفاجأة: لا يهتمون بالمرضى في المستشفى
08:31 | 2024-12-19
19/12/2024 08:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تشكيلات لضباط في قوى الامن الداخلي
Lebanon 24
تشكيلات لضباط في قوى الامن الداخلي
13:14 | 2024-12-19
19/12/2024 01:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس عاصف ينتظر لبنان بدءاً من يوم غدّ... إليكم ما كشفه الأب إيلي خنيصر
Lebanon 24
طقس عاصف ينتظر لبنان بدءاً من يوم غدّ... إليكم ما كشفه الأب إيلي خنيصر
09:30 | 2024-12-19
19/12/2024 09:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرة.. مخرج "السفارة في العمارة" يكشف عن معاناة عادل إمام في الفيلم
Lebanon 24
لأوّل مرة.. مخرج "السفارة في العمارة" يكشف عن معاناة عادل إمام في الفيلم
11:55 | 2024-12-19
19/12/2024 11:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرّبون من زوجة بشار الأسد... إليكم ما شهدته مدينة حماة اليوم
Lebanon 24
مقرّبون من زوجة بشار الأسد... إليكم ما شهدته مدينة حماة اليوم
06:10 | 2024-12-19
19/12/2024 06:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2024-12-20
قبل سقوط النظام في سوريا... ماذا أبلغ وزير الخارجيّة الإيرانيّة بشار الأسد؟
06:00 | 2024-12-20
بعد سقوط الأسد.. خطوة تبلسم جراح "المجتمع السوري"
05:57 | 2024-12-20
"سوريا حرة مدنية".. تظاهرة في ساحة الأمويين ودعوة لعقد مؤتمر وطني (فيديو)
05:43 | 2024-12-20
هل ستشارك المرأة السورية بكل المجالات؟
05:30 | 2024-12-20
هل للولايات المتحدة الفضل في الإطاحة بالأسد؟
05:17 | 2024-12-20
مسؤول إيراني بارز يتحدّث عن عائلة الأسد... وهذا ما قاله عن سبب سقوط النظام
فيديو
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
01:02 | 2024-12-19
20/12/2024 13:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
20/12/2024 13:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
20/12/2024 13:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24