ما مصير المناطق التي تسيطر عليها "قسد" في سوريا؟





ونفى مسؤول في وزارة الدفاع التركية، الخميس وجود اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا و"قسد" في شمال سوريا، معتبرا أن القوات المسماة بـ"الجيش الوطني الحر" في سوريا، قادرة على "تحرير" المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، وفق رويترز.

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وقال المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، أندرو تابلر إنه من الصعب معرفة مستقبل قوات سوريا الديمقراطية والمناطق التي يسيطرون عليها، إذ أن "قسد" استطاعت أن تبقى كيانا مستقلا لأسباب عديدة، إذ كانت سوريا منقسمة إلى أجزاء، ومناطقهم لم تكن تحت سيطرة مركزية. نفت أنقرة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في منبج شمال سوريا بين القوات الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تؤكد استعدادها العسكري لأي هجمات تركية.ونفى مسؤول في وزارة الدفاع التركية، الخميس وجود اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا و"قسد" في شمال سوريا، معتبرا أن القوات المسماة بـ"الجيش الوطني الحر" في سوريا، قادرة على "تحرير" المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، وفق رويترز.وقال المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، أندرو تابلر إنه من الصعب معرفة مستقبل قوات سوريا الديمقراطية والمناطق التي يسيطرون عليها، إذ أن "قسد" استطاعت أن تبقى كيانا مستقلا لأسباب عديدة، إذ كانت سوريا منقسمة إلى أجزاء، ومناطقهم لم تكن تحت سيطرة مركزية.

وأضاف أن قسد كانت شريكا للولايات المتحدة منذ 2014 لقتال تنظيم داعش الإرهابي، وبعد سقوط نظام بشار الأسد، هناك تساؤلات عن مستقبل هذه القوات، وما دورها في المستقبل؟



وذكر تابلر أن قيادة قسد عرضت إخراج المقاتلين غير السوريين من بين صفوفها، وهم قد يكونوا يمثلون حزب العمال الكردستاني، وهو العدو اللدود لتركيا منذ سنوات.



من جهتها تعهدت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الخميس بقتال تركيا والجماعات التي تدعمها في مدينة كوباني بشمال سوريا.



يأتي ذلك في وقت قال فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اشتباكات عنيفة تدور في مدينة منبج شمال شرقي محافظة حلب بالشمال السوري، بين الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا وقوات مجلس منبج العسكري المدعومة من قوات سوريا الديمقراطية.



وبشأن موقف واشنطن من هذه التحركات العسكرية، قال تابلر إن الولايات المتحدة عززت قواتها في كوباني (شمال سوريا)، كرسالة لتركيا وثني الفصائل المعارضة عن القيام بهجوم، ولكن في الوقت ذاته لا تزال أنقرة تريد إخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من كل المناطق السورية.



وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس سقوط 21 مقاتلا من الفصائل الموالية لتركيا بعدما هاجموا موقعا يسيطر عليه الأكراد قرب مدينة منبج في شمال البلاد رغم تمديد وقف لإطلاق النار برعاية الولايات المتحدة في المنطقة.

وجاء التمديد في ظل المخاوف من هجوم تركي على بلدة كوباني المعروفة أيضا باسم عين العرب الحدودية الخاضعة للسيطرة الكردية والواقعة على بعد حوالي 50 كلم شمال شرق منبج، في وقت اتهمت قوات سوريا الديمقراطية في بيان الخميس تركيا بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار.



وأعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس أن استعدادات الجيش التركي "ستتواصل" عند الحدود التركية السورية إلى أن يقوم المقاتلون الأكراد في شمال سوريا بـ "إلقاء السلاح".



وبعدما عانى الأكراد خلال حكم عائلة الأسد من تهميش وقمع طيلة عقود حرموا خلالها من التحدث بلغتهم وإحياء أعيادهم وتم سحب الجنسية من عدد كبير منهم، أقاموا خلال سنوات النزاع إدارة ذاتية في شمال شرق سوريا ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية، في حين شكلوا رأس حربة في قتال تنظيم داعش. (الحرة)