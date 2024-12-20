Advertisement

عربي-دولي

السويد: لن نمول "الأونروا" بعد الآن

Lebanon 24
20-12-2024 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1295331-638702899300758666.jpg
Doc-P-1295331-638702899300758666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يزال جدل تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قائماً في صفوف الدول الغربية بعد الاتهامات التي وجهت لموظفيها بعد هجوم السابع من تشرين الأول والحظر الإسرائيلي الذي طالها.
Advertisement
 
في هذا الإطار، أعلنت السويد رسمياً عبر وزيرها المعني بالمساعدات بنيامين دوسا، اليوم الجمعة، أن ستوكهولم لن تمول "الأونروا" بعد الآن.

وأضاف الوزير في تصريحات لقناة "تي في4" التلفزيونية، أن السويد تعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.
 
كما قال دوسا إن قرار السويد إنهاء تمويل الأونروا جاء نتيجة للحظر الإسرائيلي، لأنه سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر الوكالة أكثر صعوبة.

وأشار إلى أن السويد تخطط لزيادة مساعداتها الإنسانية الإجمالية لقطاع غزة العام المقبل.

وأردف الوزير قائلا "هناك عدد من المنظمات الأخرى في غزة... لقد التقيت بعدد منها"، وضرب مثالا ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة باعتباره منظمة محتملة لتلقي المساعدات.

وأبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للأونروا هذا الشهر، مطالبة إسرائيل باحترام تفويض الوكالة و"تمكين عملياتها من الاستمرار دون عوائق أو قيود". (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2024-12-20
06:00 | 2024-12-20
05:59 | 2024-12-20
05:57 | 2024-12-20
05:43 | 2024-12-20
05:30 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24