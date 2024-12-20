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عربي-دولي

المدربون البريطانيون في أوكرانيا يخشون استهدافهم بضربات روسية

Lebanon 24
20-12-2024 | 04:50
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نقلت صحيفة "تايمز" عن مسؤولين غربيين أن المدربين العسكريين البريطانيين في أوكرانيا سيصبحون هدفا أولويا للضربات الروسية.

ونقلت الصحيفة عن تصريح مسؤول لم تكشف عن اسمه قوله: "كلما اقتربنا من الجبهة، كلما كان التدريب أكثر فعالية... لكن من الضروري القول إن أي مساعدة غربية داخل أوكرانيا ستصبح هدفا للروس".
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وذكرت أن الجنرال البريطاني باتريك سوندرز، عندما كان يحتل منصب رئيس أركان القوات البرية البريطانية، أصر على تدريب الجنود الأوكرانيين على الأراضي الأوكرانية منذ سبتمبر من العام الماضي. إلا أن الأميرال توني راداكين رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية، نصح وزير الدفاع آنذاك غرانت شابس بعدم القيام بذلك.

وفي وقت سابق، ذكرت "تايمز" نقلا عن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن بريطانيا قد ترسل جنودها إلى أوكرانيا لتدريب العسكريين الأوكرانيين.

من جهتها أفادت صحيفة "لوموند" أن فرنسا وبريطانيا استأنفتا المناقشات حول إمكانية إرسال عسكريين غربيين إلى أوكرانيا. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن باريس ولندن لا تستبعدان أن تقودا تحالفا بشأن أوكرانيا. (روسيا اليوم)
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