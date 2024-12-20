فوضى كبيرة داخل برلمان... شاهدوا بالفيديو ما حصل بين نواب!

تحوّلت قاعة البرلمان في تايبي إلى ساحة مواجهة حامية بين نواب الحزب التقدمي الديمقراطي وحزب الكومينتانغ الصيني.



وبدأت الأحداث الدرامية عندما اقتحم نواب الحزب التقدمي الديمقراطي قاعة البرلمان عبر كسر النوافذ في الليل وإغلاق المداخل بالأقفال الثقيلة لمنع نواب الكومينتانغ من الدخول.



وتجمع نواب الكومينتانغ أمام القاعة وقرروا كسر الحصار المفروض على القاعة، فانطلقت المواجهات مع نجاحهم في اقتحام أحد الأبواب ما أشعل مشادات كلامية وجسدية داخل القاعة.



وأظهرت المقاطع المصورة عبر منصات التواصل تحول القاعة إلى مشهد فوضوي، حيث شوهد النواب يرشون المياه على بعضهم البعض ويتبادلون الصراخ.

وفي مشهد آخر، أقدم نائب على الاستلقاء فوق منصة رئيس البرلمان في محاولة لمنع انعقاد الجلسة.

وفي إحدى اللحظات، دخلت نائبة مرتدية خوذة أمان، وحاولت سحب زميل معارض لها بالقوة، مما أدى إلى وقوع عدة نواب على الأرض أثناء الاشتباك.



ولاحقاً، دخل رئيس المجلس هان كوو-يو إلى القاعة وسط تدافع عنيف، حيث تمكن بصعوبة من الوصول إلى المنصة بعد أن سقط على الأرض أثناء تدافع النواب. وأعلن هان بدء الجلسة في محاولة لفرض النظام، مما أثار هتافات فرح من نواب الكومينتانغ. (الامارات 24)