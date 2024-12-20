قبل سقوط النظام في سوريا... ماذا أبلغ وزير الخارجيّة الإيرانيّة بشار الأسد؟

Advertisement

كشف وزير الخارجية الإيرانيّة عباس عراقجي، أنّه نصح الرئيس السوري السابق بشار الأسد حين التقاه في أيلول الماضي، برفع معنويات جيشه، وقال له "معنويات الجيش في الحضيض، عليك العمل على رفعها".كما شدد على أن "الحكومة السورية كانت تتمتع باستقلالية عملياتية ولم تكن تحت سيطرة إيران وروسيا".واعتبر أن الحديث عن تبعية "مجموعات المقاومة" لإيران فكرة خاطئة.وأضاف أن "إيران تشترك مع عناصر محور المقاومة في القتال ضد إسرائيل ودعم فلسطين، لكن كل مجموعة من فصائل المقاومة تعمل بشكل مستقل". (العربية)