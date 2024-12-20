تركيا تحصل على إعفاء من عقوبات "بنك غازبروم" الروسيّ

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن أنقرة حصلت على إعفاء من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بنك غازبروم في ما يتعلق بمدفوعات الغاز إلى روسيا.



ومنحت الولايات المتحدة أيضا إعفاء لهنغاريا التي تعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز الروسيين. (سكاي نيوز)

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