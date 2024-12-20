غانتس: نتنياهو لا يليق به أن يقود مجتمعا

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اعتبر زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ليس الشخص المناسب لقيادة الشعب اليهودي".وكتب غانتس في منشور عبر منصة "إكس": "نتنياهو هو رئيس الوزراء، لكن لا يليق به أن يقود مجتمعا متضامنا ورحيما مثل المجتمع الإسرائيلي".وأضاف: "إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي يستحقان قيادة مختلفة"، متوجها إلى نتنياهو قائلا: "أنت لست الشخص المناسب لقيادة الشعب اليهودي".وشدد على أن "إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي يستحقان قيادة مختلفة". (روسيا اليوم)