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غانتس: نتنياهو لا يليق به أن يقود مجتمعا

Lebanon 24
20-12-2024 | 07:54
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اعتبر زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ليس الشخص المناسب لقيادة الشعب اليهودي".


وكتب غانتس في منشور عبر منصة "إكس": "نتنياهو هو رئيس الوزراء، لكن لا يليق به أن يقود مجتمعا متضامنا ورحيما مثل المجتمع الإسرائيلي".
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وأضاف: "إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي يستحقان قيادة مختلفة"، متوجها إلى نتنياهو قائلا: "أنت لست الشخص المناسب لقيادة الشعب اليهودي".

وشدد على أن "إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي يستحقان قيادة مختلفة". (روسيا اليوم)
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