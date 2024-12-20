الجيش الإسرائيلي يطلق النار على سوري في درعا.. وفيديو يوثق

أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مواطن سوري، بدعوى أنه شكل خطرا على القوات في المنطقة العازلة، وفق ما أفادت القناة 14 الإسرائيلية.





وبحسب القناة، فإن "حادث إطلاق النار في المنطقة العازلة في سوريا، وقع في إطار مظاهرة قام بها السكان المحليون ضد الوجود الإسرائيلي في المنطقة".





لحظة إسعاف أحد الشباب الذي أصيب بإطلاق النار المباشر من جيش الإحتلال الإسرائيلي على مظاهرة أبناء بلدات حوض اليرموك بريف درعا الغربي والتي طالبت بخروجهم #درعا #الجولان #سوريا pic.twitter.com/pdljD3iQV3 — Omar Alhariri (@omar_alharir) December 20, 2024 Advertisement

هذا وتجمع عشرات المدنيين قرب ثكنة "الجزيرة" بالقرب من بلدة معرية بحوض اليرموك غرب مدينة درعا جنوبي سوريا، للمطالبة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة وإيقاف عملية التوغل، تزامنا مع إطلاق القوات الإسرائيلية النار في الهواء لمنع اقتراب المتظاهرين من المواقع العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. (روسيا اليوم)