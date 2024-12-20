ماذا دار بين "الجولاني" والوفد الأميركي في دمشق؟

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ناقش الوفد الأميركي الذي وصل إلى دمشق صباح اليوم الجمعة، مع الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع الملقب بـ "أبي محمد الجولاني"، رفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب، ورفع العقوبات عن سوريا ومن بينها قانون "قيصر".ووصل وفد أميركي صباح اليوم، إلى مقر إقامة قائد أحمد الشرع في أحد فنادق العاصمة السورية، بعد وقت قصير من إعلان واشنطن وصول بعثة دبلوماسية للقاء السلطة الجديدة، بحسب فرانس برس.ووصلت قافلة سيارات رباعية الدفع تحمل لوحات أردنية، وترفع العلم الأميركي إلى الفندق. ووضع على الزجاج الأمامي لكل سيارة ورقة كتب عليها بالعربية والإنكليزية: "هذه قافلة رسمية للولايات المتحدة الأميركية". (ارم نيوز)