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عربي-دولي
إلغاء مؤتمر الوفد الأميركي في دمشق.. ولقاء إيجابي مع الشرع
Lebanon 24
20-12-2024
|
09:49
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أعلنت السفارة الأميركية في دمشق إلغاء مؤتمر صحافي كان من المقرر أن تعقده مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف "لأسباب أمنية"، وفق ما أفادت متحدثة للصحافيين.
وقالت رنا حسن من طاقم السفارة في دمشق: "للأسف.. تم إلغاء المؤتمر الصحافي لأسباب أمنية"، من دون أن تحدد ماهيتها.
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كما أضافت أن المؤتمر سيكون افتراضياً عند الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.
ورداً على سؤال عما إذا التقى الوفد قائد "إدارة العمليات العسكرية"، أحمد الشرع، أجابت: "لا أعرف".
في حين كشف مصدر في الإدارة السورية أن الشرع عقد لقاء إيجابياً مع الوفد الدبلوماسي الأميركي برئاسة ليف، حسب فرانس برس.
بدوره أكد مسؤول أميركي كبير أن لقاء الوفد مع الشرع كان جيداً ومفيداً، وفقاً لأكسيوس.
يأتي ذلك فيما كان من المقرر أن تتحدث ليف للصحافيين في أحد فنادق العاصمة السورية بعد عقدها والوفد المرافق لها سلسلة لقاءات.
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