لحظات دراماتيكية... هكذا تمكّن جنديّ إسرائيليّ من الهرب قبل اعتقاله

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كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن جنديا إسرائيليا أفلت من الاعتقال والتحقيق في سريلانكا على خلفية ارتكابه جرائم حرب في غزة، وذلك بعد أن تمكن من مغادرة البلاد.وقالت القناة: "لحظات دراماتيكية في إسرائيل، بعد أن أصبح من الواضح أنه تم تحديد موقع جندي إسرائيلي في الخدمة النظامية كان على الأراضي السريلانكية، من قبل منظمة هند رجب المؤيدة للفلسطينيين".وتمكنت المنظمة "من مقارنة الصورة التي قام بتحميلها على الشبكات الاجتماعية مع الصورة التي رفعها من خدمته العملياتية في غزة"، وفق القناة.وتابعت: "قامت هذه المنظمة بنشر الخبر وأخبرت السلطات بسريلانكا أن يدّ الجندي النظامي، الذي لن يتم الكشف عن اسمه هنا، ملطخة بالدماء".وأردفت أن "الجندي تلقى مكالمة هاتفية من السلطات الإسرائيلية طلبت منه مغادرة سريلانكا على الفور خشية أن يتمّ القبض عليه". (عربي 21)