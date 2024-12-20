قطاع غزة.. قد يكون "أخطر مكان" على وجه الأرض!

كشف جورجيوس بيتروبولوس، مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، أن القطاع "قد يكون أخطر مكان على وجه الأرض في الوقت الراهن".

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وقال للصحافيين في نيويورك عبر فيديو من رفح في جنوب غزة، إن نظام المساعدات يتم استخدامه كـ"سلاح"، على ما يبدو، ونتيجة ذلك فإن ما نتمكن من توفيره للناس لا يمثل سوى جزء ضئيل مما يحتاجونه. وأضاف: "درجة دعم السلطات الإسرائيلية لعمليات الإغاثة الأممية في غزة شبه معدومة، حيث أن إسرائيل تفرض حظراً شاملاً على كل شيء تقريباً"، مشيراً إلى منع الواردات التجارية وعرقلة دخول المعدات والإمدادات الإنسانية بشكل مستمر، ورفض تنقلات عمال الإغاثة داخل قطاع غزة في أغلب الأحيان.ورجح المسؤول الأممي أن تكون المجاعة قد حدثت بالفعل في غزة، وأضاف أن "لجنة مراجعة المجاعة دعت قبل 42 يوماً إلى عمل فوري خلال أيام لا أسابيع، إلا أن شيئا لم يحدث".وفي ما يتعلق بشمال قطاع غزة بشكل خاص، قال مدير المكتب الأممي "هناك حصار شبه كامل على سكان شمال غزة"، مضيفاً أن إسرائيل رفضت نحو 150 طلباً أو محاولة للوصول هناك.وحذر من تقارير "مخيفة" عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وتدمير "لا يمكن وصفه" لبلدات ومجتمعات بأكملها في شمال غزة، وقصف متواصل لمستشفيات وأماكن إيواء.وأعرب بيتروبولوس عن أمله في أن تستخدم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة نفوذها لـ"ضمان حماية المدنيين، وتمكين وصول المساعدات الكافية للمحتاجين، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ووقف الفظائع، والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالقيام بعملهم". (الشرق)