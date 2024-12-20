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عربي-دولي

بعد عرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن "الجولاني".. أميركا تتخذ قرارًا جديدًا

Lebanon 24
20-12-2024 | 13:41
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أعلنت الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن "واشنطن ستلغي المكافأة البالغة 10 ملايين دولار والتي عرضتها سابقا مقابل معلومات عن زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني".
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أتى ذلك بعد الاتصالات الأخيرة في دمشق، بحسب ما أفادت "روسيا اليوم".
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