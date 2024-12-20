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عربي-دولي

من دمشق.. باربرا ليف تكشف تفاصيل لقائها "الجولاني"

Lebanon 24
20-12-2024 | 14:13
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أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، اليوم الجمعة، تفاصيل لقائها مع زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني.

وخلال لقائها مع صحفيين في دمشق، قالت ليف: "أجرينا مناقشات جيدة وشاملة مع الجولاني"، مضيفة أن الجولاني بدا في صورة رجل عملي".
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وتابعت أن "الجولاني تحدث عن أولوياته في سوريا والتي تتلخص في وضع سوريا على طريق التعافي الاقتصادي"، موضحةً "ناقشنا الحاجة إلى ضمان ألا تشكل الجماعات الإرهابية تهديدا داخل سوريا وأعلن الجولاني التزامه بذلك".

وخلصت إلى أن "واشنطن ترحب برسائل إيجابية من هيئة تحرير الشام وستتابع إحراز التقدم في هذه المبادئ والإجراءات".

في المقابل، ذكرت ليف أنه سيتم "تقديم الخبرة الفنية وغيرها من الدعم لسوريا للتعامل مع توثيق جرائم الأسد وستكون القبور الجماعية أولوية بالنسبة للحكومة الأميركية".

وأكدت أيضا للصحفيين: "إذا كنت من سأحكم اليوم، فلن تلعب إيران دورا في سوريا على الإطلاق ولا ينبغي لها ذلك".

وأردفت قائلة: "نرغب في رؤية أن تتمكن سوريا من النهوض واستعادة كامل سيادتها". (سكاي نيوز) 
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