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15 شهيدًا فلسطينيًا في ضربات جوية إسرائيلية على غزة

Lebanon 24
20-12-2024 | 14:26
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كشف مسعفون، اليوم الجمعة، إن "ثمانية فلسطينيين على الأقل استشهدوا، في ضربة جوية إسرائيلية أصابت شقة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، وفقاً لوكالة رويترز .

وأشار مسؤولون صحيون فلسطينيون، لرويترز إن "15 شخصا إجمالا استشهدوا في ضربات إسرائيلية في أنحاء القطاع".
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