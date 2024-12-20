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عربي-دولي
ماذا قالت صحيفة إسرائيلية عن "إعمار الشرق الأوسط"؟
Lebanon 24
20-12-2024
|
15:14
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أشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أن "خطة مارشال"، التي تقودها إسرائيل والولايات المتحدة، تمثل المفتاح الوحيد لتعزيز الاستقرار وتحقيق إعادة إعمار شامل، وبناء نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط.
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وأضافت الصحيفة، أنه بينما تتعامل إسرائيل مع القضايا الجارية، فإن هناك تحديين استراتيجيين رئيسين يتطلبان تركيزاً مستمراً وجهداً منهجياً.
ووفقاً للمقدم أميت ياجور، نائب سابق لرئيس الساحة الفلسطينية في الجيش الإسرائيلي ورئيس الساحة الشمالية في فرع المخابرات البحرية، فإن "الحرب الحالية في مراحلها النهائية".
ويقول ياجور إنه "في نهاية أكثر من عام من القتال، لا تزال حركة حماس وحزب الله يقفان بشكل أساسي على ساق واحدة، وهي الساق المدنية، بينما تواصلان نشاطهما العسكري عبر حرب العصابات".
وفي السياق نفسه، أوضح المقدم ياجور أن النظام المدني لحماس في غزة لم يتضرر بشكل كبير، مما يتيح لها استعادة السيطرة على القطاع في وقت قصير نسبياً بمجرد مغادرة القوات الإسرائيلية، وسط الضغوط الدولية واعتبارات الشرعية.
وأشار إلى أن الانسحاب السوري، الذي كان بمثابة جسر بين إيران ووكلائها في المنطقة، يخلق فراغاً استراتيجياً يتم ملؤه حالياً بالمساعي الدولية، حيث تتنافس الوفود العالمية للسعي إلى دور في دمشق، بما في ذلك الأتراك والأميركيون.
وأوضح أن تركيا تسعى إلى تحويل سوريا إلى "محمية" تحت نفوذها، مشيراً إلى العلاقات الوثيقة بين أنقرة وبعض دول المنطقة، والتي تشمل شراكات عسكرية وسياسية واقتصادية عميقة.
وأكد أن هذه العلاقات تهدف إلى تعزيز النفوذ التركي في المنطقة، مع تعزيز مشروعها الخاص لإعادة إعمار سوريا وربطها مع خطط الطاقة الأوروبية، مثل الغاز الذي تتطلع تركيا إلى تسويقه.
وتبرز الصحيفة أهمية التعاون الدولي والإقليمي في هذه المرحلة، فعلى سبيل المثال، تظهر سلسلة من المحادثات بين ممثلي السلطة الفلسطينية (فتح) وحركة حماس في القاهرة، التي تسعى إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تضم حماس كقوة سياسية فعالة.
كما سلطت الصحيفة الضوء على الحاجة إلى خطة إعادة إعمار واسعة النطاق، تتضمن دوراً مشتركاً لدول المنطقة، لدعم جهود إعادة تأهيل القطاع والسماح لإسرائيل بتوحيد جهودها السياسية والاقتصادية بشكل فاعل.
"خطة مارشال"
وقالت الصحيفة إن خطة "إعادة الإعمار"، التي قادتها الولايات المتحدة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، أظهرت الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه المبادرات.
وأضافت، أنه يمكن لإسرائيل، بمساعدة الولايات المتحدة، تنفيذ خطة مارشال خاصة بها، لتحقيق استقرار طويل الأمد، لا سيما في مواجهة المحاولات التركية والإيرانية لتوسيع نفوذهما في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، شددت الصحيفة على أن مثل هذه الخطوة ستساعد في تقويض نفوذ حماس وحزب الله، وتعزيز شرعية إسرائيل، في حين أن أي معارضة لجهود إعادة الإعمار ستكون مدانة دولياً وإقليمياً.
وأكدت الصحيفة أن تبني نموذج خطة مارشال لإعادة الإعمار هو الخيار الأمثل لتحقيق إستقرار المنطقة، مع تقليص التأثير الإيراني وزيادة التنسيق الإقليمي.
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