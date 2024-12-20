مطلع الـ2025.. هذا ما ستشهده سوريا

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وقال الأمين العام للجبهة الديمقراطية ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي محمود مرعي إنه "سيتم عقد لقاء يضم عدداً من الشخصيات والقوى السياسية في الداخل السوري مع إدارة العمليات السياسية".وأضاف: "تم بحث عقد مؤتمر وطني يدعى إليه أكثر من 1200 شخصية من كافة أطياف المجتمع السوري مدنية وعسكرية؛ تصدر عنه تشكيل لجنة دستورية وجمعية تأسيسية بمثابة برلمان ونذهب إلى انتخابات وتشكيل حكومة تمثل كافة أبناء الشعب السوري".وتابع المحامي مرعي في تصريحات صحفية: "تحدثنا مع إدارة العمليات السياسية بأن سوريا هي دولة مواطنة ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة والسماح للقوى السياسية في الداخل بالعودة إلى افتتاح مكاتبهم".