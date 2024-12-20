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هل ستشهد أميركا إغلاقًا للحكومة الفيدرالية؟

Lebanon 24
20-12-2024 | 16:10
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أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون في تصريحات للصحفيين أمام مكتبه في مبنى الكونغرس، اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة لن تشهد إغلاقا حكوميا، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من انقضاء الموعد النهائي لتمويل الموازنة".
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وأكد أن هناك "اتفاقا موحدا بين المشرعين الجمهوريين للتحرك قدما بشأن اتفاق على خطة الإنفاق الحكومي"، لافتا إلى أنه "سيتم التصويت على خطة الإنفاق الحكومي اليوم".

وأشار جونسون إلى أنه "في حال لم نتوصل لاتفاق ربما ندخل في إغلاق يستمر لساعات أو ربما ليومين خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري". (الحرة) 
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