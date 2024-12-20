مسؤولة أميركية: لا وجود لأي دور إيراني في "سوريا الجديدة"

توقعت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، عدم وجود أي دور لإيران في "سوريا الجديدة"، خلال الفترة المقبلة.
والتقت ليف أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني" في دمشق، وقالت بعد اللقاء: "بناء على معطيات اليوم، لن يكون لإيران أي دور على الإطلاق، ولا ينبغي أن يكون لها أي دور في سوريا".
وقف إطلاق النار
ودعت ليف لوقف إطلاق النار بين المقاتلين المولين لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية حول كوباني، داعية إلى التهدئة.
إلغاء المؤتمر الصحفي
وقالت ليف إن إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا له الانعقاد اليوم في دمشق، لم يُلغ بسبب تهديدات أمنية، كما تواتر في الساعات الماضية، وأضاف: "جهازنا الأمني كان حذرا للغاية بشأن إقامتنا في المدينة، لذلك أوضح أنه لم تكن هناك مشكلات أمنية، كل ما في الأمر أننا لم نتمكن من الوصول إلى المكان في الوقت المناسب قبل مغادرة المدينة". (بلينكس - blinx)