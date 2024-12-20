مسؤولة أميركية: لا وجود لأي دور إيراني في "سوريا الجديدة"

توقعت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، عدم وجود أي دور لإيران في "سوريا الجديدة"، خلال الفترة المقبلة.

والتقت ليف أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني" في دمشق، وقالت بعد اللقاء: "بناء على معطيات اليوم، لن يكون لإيران أي دور على الإطلاق، ولا ينبغي أن يكون لها أي دور في سوريا".

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وقف إطلاق النار

ودعت ليف لوقف إطلاق النار بين المقاتلين المولين لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية حول كوباني، داعية إلى التهدئة.

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