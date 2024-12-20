كلام لافت.. نتنياهو يتحدث عن تغيير "الشرق الأوسط"

Advertisement

تابع في كلامه لـ "وول ستريت جورنال"، أنّ "هناك تفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس قريبًا وربما حتى التطبيع مع السعودية".وأكّد نتنياهو أنّه "لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نزيل حماس ولن نتركها في السلطة بغزة".