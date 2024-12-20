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عربي-دولي

كلام لافت.. نتنياهو يتحدث عن تغيير "الشرق الأوسط"

Lebanon 24
20-12-2024 | 16:20
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أعلن رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، أنّه "نقف الآن عند مفترق طرق والحملة التي قمنا بشنها غيرت الشرق الأوسط".

تابع في كلامه لـ "وول ستريت جورنال"، أنّ "هناك تفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس قريبًا وربما حتى التطبيع مع السعودية". 
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وأكّد نتنياهو أنّه "لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نزيل حماس ولن نتركها في السلطة بغزة". 
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