واشنطن تلغي المكافأة المالية للقبض على أحمد الشرع

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أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إلغاء المكافأة المالية التي كانت مخصّصة للقبض على أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، في خطوة تعكس تحولًا في السياسة الأميركية تجاه دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، في تصريحات للصحفيين عقب لقائها بالشرع في دمشق: "بناءً على محادثاتنا، أبلغته بأننا لن نتابع تطبيق عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي كان ساريًا منذ سنوات".وأضافت ليف أن "واشنطن رحّبت بالرسائل الإيجابية التي أعرب عنها الشرع خلال المحادثات، والتي تضمنت تعهدًا بمحاربة الإرهاب". وأشارت إلى أن "المسؤولين ناقشوا الحاجة إلى ضمان عدم تمكّن الجماعات الإرهابية من تشكيل تهديد داخل سوريا أو خارجها".وأكدت أن "بلادها تتوقّع أن تنهي دمشق تماماً أي دور لإيران".