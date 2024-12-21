Advertisement

عربي-دولي

دولة عربية تتصدر جواز السفر "الأقوى عالميًا".. ماذا عن ترتيب لبنان؟

Lebanon 24
21-12-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1295580-638703455463960573.jpg
Doc-P-1295580-638703455463960573.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
للسنة الرابعة على التوالي، تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من الاحتفاظ بمكانتها لحيازتها "أقوى جواز سفر في العالم" ، وفقًا لمؤشر الجوازات "Passport Index".
 
وقد حصل جواز السفر الإماراتي على 180 نقطة، مما يمكّن مواطنيه من دخول أكثر من 90 في العالم.
Advertisement
 
ويتيح جواز السفر الإماراتي دخول 133 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة، بينما يمكن الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 47 دولة. في المقابل، تتطلب 18 دولة فقط ترتيب التأشيرات مسبقًا.
 
وجاءت إسبانيا في المركز الثاني برصيد 179 نقطة، متفوقة على ألمانيا. يُسمح لمواطني إسبانيا بدخول 134 دولة دون تأشيرة، والحصول على تأشيرة عند الوصول في 45 دولة.
 
ولا تزال الدول الأوروبية تهيمن على المراكز الـ18 الأولى في التصنيف. واحتلت فنلندا المركز الثالث متقدمة على فرنسا وإيطاليا، بينما حافظت فرنسا على 178 نقطة، مما جعل جواز سفرها الأقوى بين دول مجموعة العشرين "G20".
 
من ناحية أخرى، شهدت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تراجعًا في ترتيبهما. فقد تراجعت المملكة المتحدة، التي كانت ضمن المراكز العشرة الأولى في عام 2017، إلى المركز 32 بعد فقدانها 10 مراتب.
 
وبالمثل، انخفض جواز السفر الأميركي من المركز 27 في العام الماضي إلى المركز 38 في عام 2024، ليصبح بذلك الأقل قوة بين دول مجموعة السبع "G7". وفي الوقت نفسه، جاء جواز السفر الصيني في المركز 110.
 
أما بالنسبة للبنان، فقد جاء في المرتبة الـ82 وتخطى العراق وسوريا واليمن وفلسطين والسودان وليبيا وإيران.(lbci)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:28 | 2024-12-21
04:20 | 2024-12-21
03:52 | 2024-12-21
03:36 | 2024-12-21
03:19 | 2024-12-21
03:07 | 2024-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24